Dopo lo scontro tra Antonino e Oriana, Giulia Salemi si è schierata dalla parte della concorrente ed è stata attaccata da Sonia Bruganelli

La lite tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al GF Vip ha finito per creare una schermaglia anche tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Quest’ultima si è schierata dalla parte della Marzoli e la Bruganelli la ha accusata di dire ciò che il pubblico vorrebbe sentirle dire: “Così non ci sto ragazzi, scusami Giulia però con il tablet in mano a ripetere quello che la gente sui social vuole che tu dica, non mi sta bene. Io non sono una maschilista però Oriana è entrata nel letto di Antonino e dopo che lui le aveva fatto capire che non era convinto, lei lo ha fatto tornare e si è stupita, perdonatemi, io tutta questa serietà non la vedo”, ha tuonato l’opinionista.

Giulia Salemi

Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi

Mentre sui social continuano ad avvicendarsi voci in merito a una sua presunta antipatia verso Giulia Salemi, Sonia Bruganelli è balzata agli onori delle cronache per le critiche da lei mosse in diretta tv contro l’influencer, che si è schierata dalla parte di Oriana Marzoli. Giulia, sorpresa dal commento dell’opinionista, ha replicato affermando: “Sì, ma è colpa di entrambi lui si è lavato le mani stasera, quello che dico, lo dico perché lo penso”.

Nel frattempo, durante la pausa pubblicitaria del reality show, Oriana è tornata ad attaccare Antonino per il modo in cui l’ha tratta dopo la fine della loro liaison (durata meno di un batter di ciglia). In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi o se Oriana archivierà definitivamente la questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG