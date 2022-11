Emma Marrone ha confessato quali caratteristiche dovrebbe avere il suo uomo ideale e si è detta pronta ad avere un figlio da single.

Dopo aver ammesso di volere un figlio come madre single, Emma Marrone ha confessato quali caratteristiche dovrebbe avere per lei il suo uomo ideale che, purtroppo, stenterebbe ad arrivare: “Come dovrebbe essere l’uomo per me? Intelligente prima di tutto, poi certo bello, un po’ sì. Dovrebbe accettare il fatto che magari sono più forte di lui. Questo è lo scoglio più grande. Se dovessi descrivermi su Tinder? Metterei la mia età reale, 38, portati benissimo. Una cosa piccante direi dominatrice, cucino bene e stiro le mutande. Se sono romantica? Non lo ricordo, non ho una relazione da tanti anni, ma se fossi fidanzata oggi il massimo della romanticheria è aspettare che torni a casa e preparare delle cose carine, due coccole“, ha confessato a Vanity Fair Stories.

Dopo la storia di gioventù con Stefano De Martino, Emma Marrone ha sempre vissuto con estrema riservatezza la sua vita privata ma di recente – dopo la scomparsa del padre – ha confessato che non escluderebbe un giorno di avere un figlio come madre single. La cantante ha anche svelato quali caratteristiche cercherebbe nel suo uomo ideale, che dovrebbe essere in grado di far fronte al suo carattere molto forte e determinato.

Per Emma gli ultimi mesi sono stati particolarmente dolorosi a causa della scomparsa di suo padre Rosario e lei stessa ha rivelato quanto questo lutto l’abbia profondamente segnata.

