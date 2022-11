Enrico Montesano è tornato a scagliarsi contro la Rai e a chiedere il suo reintegro a Ballando con le Stelle.

Dopo la bufera che lo ha travolto a causa della sua maglietta della Decima Mas a Ballando con le Stelle, Enrico Montesano tornato a protestare contro la Rai.

“Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni. Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato”, ha dichiarato Montesano (stando a quanto riporta L’Ansa) chiedendo il suo reintegro allo show di Milly Carlucci.

Enrico Montesano: l’appello alla Rai

La polemica contro Enrico Montesano non sembra placarsi e, nelle ultime ore, lo stesso attore è tornato a lanciare un appello contro la Rai affermando che i suoi diritti sarebbero stati “calpestati”. Montesano ha anche chiesto di poter tornare allo how di Milly Carlucci per avere “la possibilità di spiegare ai telespettatori e all’opinione pubblica la mia posizione”. Nei giorni scorsi sulla vicenda era intervenuta pubblicamente anche sua moglie, Teresa Trisorio, che aveva preso pubblicamente le sue difese. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Montesano tornerà a parlare della questione in qualche salotto tv.

