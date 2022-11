Anche Anna Pettinelli si è scagliata contro Antonino Spinalbese dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip.

Il comportamento di Antonino Spinalbese con Oriana Marzoli gli è valso critiche da parte del pubblico e dei fan del GF Vip e in queste ore contro di lui si è scagliata anche Anna Pettinelli, che lo ha definito un “narcisista patologico”. “Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico”, ha scritto il volto tv, le cui parole sono state condivise da molti fan su Twitter.

Antonino Spinalbese ha scaricato Oriana Marzoli dopo una notte di passione al GF Vip e a seguire è tornato ad avvicinarsi a Giaele De Donà e a Ginevra Lamborghini, sollevando polemiche in rete. In molti hanno trovato che le frasi di Antonino nei confronti delle concorrenti fossero maschiliste e di cattivo gusto e, in queste ore, contro di lui si è scagliata anche Anna Pettinelli. Nelle scorse ore al GF Vip Alfonso Signorini ha affrontato personalmente lo spezzino e ha lasciato intendere di aver compreso meglio perché Belen lo abbia lasciato. Antonino riuscirà a redimersi agli occhi del pubblico?

