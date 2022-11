A poche settimane dalla nascita di suo figlio Thiago, Chiara Nasti si è fatta fare un tatuaggio dedicato al suo bambino.

Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago e nelle scorse ore, insieme al fidanzato Mattia Zaccagni, si è recata dal suo tatuatore di fiducia per farsi imprimere sulla pelle un tatuaggio dedicato al bambino. L’influencer ha optato per la scritta “Thiago” tatuata con dei caratteri particolari sul collo.

Chiara Nasti: il tatuaggio dedicato al figlio

Chiara Nasti continua a far parlare di sé per la sua recente maternità. Dopo i completini da 400 euro fatti indossare al piccolo Thiago l’influencer si è recata dal suo tatuatore di fiducia per farsi realizzare un tatuaggio dedicato al bambino. Orgogliosa del risultato ottenuto lo ha poi mostrato ai fan dei social (e come sempre non sono mancate critiche al suo indirizzo).

Dopo la nascita del suo primo figlio Chiara Nasti ha confessato di sentire nostalgia del suo pancione e ha confessato che non le dispiacerebbe avere presto un secondo bambino. Per il momento lei e Mattia Zaccagni continuano a godersi l’arrivo del piccolo Thiago e i due sembrano essere più felici che mai.

