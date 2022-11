Aurora Ramazzotti ha svelato ai fan alcuni retroscena sulla gravidanza e ha ironizzato sul suo pancione sempre più evidente.

Aurora Ramazzotti è incinta di un maschietto in arrivo nei primi mesi del 2023 e, attraverso i social, ha scherzato con i fan a causa delle rotondità sempre più evidenti della sua gravidanza. “Tra due mesi mi portano in giro con una carriola”, ha affermato la figlia 25enne di Michelle Hunziker, e ancora: “Sono a 21 settimane e tre giorni, neanche al sesto mese. Entro nel sesto mese sabato”.

Aurora Ramazzotti: la pancia in gravidanza

In tanti tra i fan di Aurora Ramazzotti stanno seguendo giorno per giorno gli sviluppi della gravidanza della figlia di Michelle Hunziker che, in questi anni, si è fatta conoscere ed apprezzare anche come personaggio social. Aurora ha confessato ai fan qualche retroscena sulla sua gravidanza, che si dovrebbe concludere tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2023. Al momento non è dato sapere quale sia il nome scelto da lei e dal fidanzato Goffredo per il piccolo in arrivo, e in tanti tra i fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più.

