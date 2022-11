A neanche una settimana di vita il piccolo Thiago Zaccagni è già una star dei social e Chiara Nasti non bada a spese per i suoi look.

Chiara Nasti è diventata mamma lo scorso 16 novembre e sui social continua a postare foto e dediche al suo bambino, Thiago, che ha già un armadio da vera e propria star dei social. Uno degli ultimi completini fatti indossare al bambino è misto cachemire firmato Balmain e costa la bellezza di 400 euro.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: i vestiti del figlio

Chiara Nasti non avrebbe badato a spese per il guardaroba del suo primogenito, Thiago, che a una sola settimana di vita sfoggia già completini dal costo esagerato. L’influencer ha mostrato orgogliosa il suo piccolo appena nato e vestito di tutto punto e, a pochi giorni dal parto, lo ha già reso protagonista di un servizio fotografico a tema (che ha fatto il pieno di like sui social).

Lei e il fidanzato Mattia Zaccagni sono entusiasti per l’arrivo del bebè nelle loro vite e nei giorni scorsi la Nasti non ha fatto segreto che le piacerebbe già avere un altro figlio. I fan dei social intanto sono curiosi di saperne di più sulla loro vita a tre e non perdono l’occasione per criticare le scelte e alcune delle affermazioni fatte dall’influencer (che, finora, si è sempre detta immune alle critiche).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG