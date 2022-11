Francesca De André è tornata a parlare delle violenze fisiche e delle percosse da lei subite da parte del suo ex fidanzato.

Alcuni mesi fa Francesca De André è stata portata in ospedale in ambulanza (scortata dalla polizia) a causa delle percosse subite dal suo ex fidanzato, che ha trovato la forza di denunciare. La figlia di Cristiano De André ha voluto raccontare il dramma nel suo libro Non era il cuore e a seguire ha confessato a Milleunadonna:

“Evidentemente, in me c’è un po’ l’istinto della crocerossina, che ovviamente si rende conto dei problemi alla base, ma è convinta di poterli cambiare, di risolverli. E poi, ad esempio in questa situazione, la parte bella della relazione, che c’è ed è stupenda, ci stai benissimo e fai di tutto per non perderla e quindi sopporti tutto aggrappata a quei momenti di felicità, finché non raggiungi il punto massimo”.

Francesca De André

Francesca De André: le violenze

Francesca De André è tornata a parlare di violenza contro le donne e di quella che ha visto lei drammaticamente protagonista: il suo ex infatti l’ha malmenata fino a rendere necessario il suo ricovero in ospedale. Francesca ha confessato che ci sarebbe voluto molto tempo prima che lei trovasse la forza di denunciare il ragazzo con cui, tra alti e bassi, continuava a proseguire la sua relazione.

“E’ un ragazzo giovane, dell’84, e non solo all’inizio, ma durante il nostro percorso d’amore è sempre stato dolce ed affettuoso. Un ragazzo che, quando è lucido, è amorevole e splendido, lo amavo come mi è capitato con poche persone al mondo. Ma poi è come se scattasse un interruttore ON/OFF”, ha dichiarato la figlia di Cristiano De André.

