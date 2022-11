Dargen D’Amico è stato criticato dal pubblico dei social per una battuta da lui fatta durante i live di X Factor.

Dargen D’Amico è stato travolto dalle critiche dei social a causa di una battuta da lui fatta in diretta tv a X Factor. Dopo l’esibizione dei Disco Club Paradiso il giudice ha detto: “Che poi a me il sangue non piace. A meno che non esca da quel punto preciso della donna“. La sua frase ha creato il gelo in studio e ha scatenato il pubblico della rete.

Dargen D’Amico

Dargen D’Amico: la battuta a X Factor

In queste ore sul web in tanto hanno criticato Dargen D’Amico per una battuta da lui fatta a X Factor. “Scusate, ma dopo la cosa del sangue mi sono alzato per andare a vomitare”, ha scritto un utente, mentre altri hanno aggiunto: “A me il sangue è uscito dalle orecchie dopo aver sentito i Disco Club Paradiso e comunque eliminate Dargen D’Amico”. E ancora: “Già non mi piaceva troppo. Stasera questo tizio mi ha tolto ogni dubbio che avevo. Spero li abbia tolti anche a voi”.

Il giudice ha creato il gelo in studio dopo quella che, da molti, non è stata ritenuta una battuta particolarmente riuscita e nel frattempo, sul web, contro di lui è montato un vero e proprio putiferio. In tanti si chiedono se, dopo questa prima esperienza come giudice a X Factor, Dargen D’Amico verrà chiamato di nuovo all’interno del talent show.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG