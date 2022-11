Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne Arisa ha pubblicato alcuni dei messaggi che le vengono inviati dagli haters.

Arisa ha condiviso sui social alcuni dei messaggi che quotidianamente le vengono inviati dagli haters a causa del suo aspetto fisico o del suo modo di vestire. La cantante ha pubblicato alcuni dei messaggi incriminati con tanto di nomi e cognomi, e ha scritto:

“Sono davvero brutte le cose che scrivete, ma ancora più brutto è che voi le pensiate. Se chiunque scrivesse cose così pesanti a vostra figlia, a vostra madre, a un’amica a cui tenete, come reagireste? Ve lo dico io, molto male. E qualcuno potrebbe rispondere: “ma mia figlia non si mette con le chiappe al vento sui social”… Può darsi. Ma il diritto di offesa che pensate di avere a ragion veduta ha lo stesso principio di chi, ad esempio, esercita violenza fisica contro una donna vestita in minigonna. E il fatto che alcune delle offese che si leggono provengano da donne come me mi dice che siamo messe male”.

Arisa contro gli haters: i messaggi

Arisa ha condiviso sui social alcuni dei messaggi che le sono stati inviati dagli haters e contenenti alcuni insulti sul suo aspetto fisico. In tanti hanno manifestato il loro appoggio e la loro solidarietà alla cantante che, come altre vip, ha deciso di condividere i messaggi dei detrattori senza preoccuparsi di nascondere le loro identità digitali. “Tu mi insulti e io ti pubblico, così t’impari”, ha scritto la cantante alla fine del suo messaggio.

Tra i tanti che hanno commentato il suo post vi sono stati anche Giorgia (che le ha scritto: “Sono con te!”) e Sabrina Salerno (che ha commentato scrivendo: “Sottoscrivo!”).

