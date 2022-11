Dopo aver annunciato le sue nozze e la sua battaglia contro la malattia, Valerio Scanu ha ammesso anche di aver iniziato un nuovo lavoro.

Valerio Scanu si è laureato con il massimo dei voti in Giurisprudenza e oggi non c’è più solo la musica nella sua vita: l’ex volto di Amici ha infatti confessato di aver iniziato a fare pratica come avvocato in uno studio legale. La notizia ha colto di sorpresa molti dei suoi fan e lui stesso ha confessato a Oggi è un altro giorno:

“Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre. Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario. Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto.”

Valerio Scanu: il lavoro da avvocato

Oggi Valerio Scanu non è più solamente un cantante affermato ma anche un avvocato: lui stesso ha rivelato di occuparsi di diritto penale, fallimentare e tributario dopo che, nei mesi scorsi, ha conseguito la laurea con 110 e lode. Il cantante di recente ha anche fatto coming out annunciando di essere pronto a sposare il suo compagno, Luigi Calcara. Le nozze della coppia si terranno nel 2023.

Scanu, che nel 2020 ha perso suo padre, ha anche svelato che lo stesso anno avrebbe combattuto contro un tumore. Oggi fortunatamente le sue condizioni sarebbero buone e il cantante non vede l’ora di lasciarsi il suo drammatico passato alle spalle.

