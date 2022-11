Paola Barale si è confessata a cuore aperto svelando anche perché ormai da tempo avrebbe preso le distanze dalla tv.

A parte la breve esperienza a Ballando con le Stelle e qualche ospitata in tv, Paola Barale è da tempo lontana dal piccolo schermo. La showgirl ha confessato di essere cresciuta e cambiata e al Corriere della Sera ha confessato anche che, pur non rinnegando il passato, non si rivedrebbe in più nella “sosia di Madonna” che ha fatto capitolare il pubblico italiano negli anni ’90. “Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un’insegnante di ginnastica, mi davano un miliona a sera”, ha confessato.

Paola Barale e l’addio alla tv

Oggi Paola Barale è una donna serena e matura e, pur non rimpiangendo il suo passato come volto tv, la conduttrice e showgirl ha confessato che non le dispiacerebbe non farne più parte. Al Corriere della Sera ha raccontato che oggi trarrebbe soddisfazione dal teatro e che essere un personaggio pubblico non la farebbe sentire in dovere di sbandiera la sua vita privata ai quattro venti.

“Chi se ne frega degli amori di quando avevo 25 anni. Se sono finiti, ti rompi anche un po’ le scatole a parlarne. Essere un personagigo pubblico non vuol dire che appartieni al pubblico”, ha ammesso. La showgirl ha recentemente confessato di essere single ma ha anche ammesso che non le mancherebbero partner e corteggiatori.

