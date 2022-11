Wanda Nara ha annunciato la sua separazione da Mauro Icardi ma, nelle ultime ore, è tornata a mostrarsi in atteggiamenti intimi insieme a lui.

Wanda Nara ha affermato pubblicamente di aver già firmato le carte per la separazione da Mauro Icardi ma, nelle ultime ore, il calciatore ha postato delle foto (realizzate alle Maldive, dove i due si sono recati senza i figli nelle ultime settimane) e in cui appaiono in atteggiamenti intimi insieme. In tanti si chiedono se sia la conferma dell’avvenuto ritorno di fiamma tra i due visto che, negli scorsi mesi, Icardi aveva dato prova di non volersi separare dalla showgirl.

Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme

Negli ultimi giorni Wanda Nara e Mauro Icardi si sono concessi una vacanza alle Maldive e forse proprio questo periodo di relax sarebbe servito ai due per chiarirsi e ritrovare la loro antica complicità.

Benché Wanda Nara non abbia postato foto che provino il suo ritorno di fiamma con il calciatore, Icardi avrebbe invece provveduto postando un tenero scatto dove lui e la showgirl sono ritratti insieme proprio alle Maldive. “Non è la donna della mia vita, è la mia vita trasformata in una donna”, ha scritto Mauro Icardi nella didascalia all’immagine, e ancora: “Le storie Disney hanno anche una seconda stagione”. Wanda Nara confermerà il ritorno di fiamma?

