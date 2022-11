A 68 anni compiuti Amedeo Goria continua a coltivare la sua fama da Don Giovanni e ha confessato alcuni retroscena bollenti.

Al settimanale Nuovo Amedeo Goria ha svelato alcuni retroscena piccanti sulla sua vita sotto le lenzuola, suo unico vizio e unica cosa a cui, a suo dire, non potrebbe mai rinunciare. L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha confessato di non essersi mai posto limiti e di essere incuriosito anche dal mondo trans: “Lancio un messaggio importante a tutti gli uomini di una certa età, come me: coltivate le frequentazioni femminili. (…) Fa stare bene e mantiene giovani. Ed è il mio unico vizio”, ha dichiarato, e ancora: “Non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone trans, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio”.

Amedeo Goria

Amedeo Goria: la confessione bollente

Amedeo Goria è spesso finito nell’occhio del ciclone per le sue relazioni con donne più giovani e per i suoi numerosi (e neanche tanto segreti) tradimenti.

Nonostante questo l’ex marito di Maria Teresa Ruta continua a ribadire che fare l’amore sia per lui il suo unico vizio, e a tal proposito ha dichiarato a Nuovo che, per lui, le trasgressioni sarebbero bene accette: “Il termine scambismo non mi piace, preferisco parlare di trasgressione”, ha dichiarato ammettendo anche di aver preso in considerazione l’idea di una relazione a tre durante i suoi periodi di crisi. O ancora: “Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG