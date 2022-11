Rosa Perrotta ha confessato ai fan come sarebbe cambiata la sua vita come influencer e madre di due figli.

Attraverso i social Rosa Perrotta ha svelato ai fan alcuni retroscena sulla sua carriera, sulla sua vita da mamma e da influencer e su quando potrebbe tornare in tv. Finora la fidanzata di Pietro Tartaglione sarebbe rimasta lontana dal piccolo schermo perché le proposte a lei giunte non l’avrebbero attratta ma lei stessa ha assicurato che, molto presto, potrebbe tornare in uno show televisivo.

“I programmi che finora mi hanno proposto non mi interessavano. Se ci sarà qualcosa tornerò. Anzi, qualcosa bolle in pentola. Dico solo che sarà qualcosa per le donne e per le mamme”, ha dichiarato nelle sue stories.

Rosa Perrotta Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta: il lavoro di influencer

Oggi Rosa Perrotta sembra aver trovato un nuovo equilibrio con la sua carriera di influencer a Milano e come mamma di due bambini. La fidanzata di Pietro Tartaglione non ha fatto segreto di aver vissuto dei momenti difficili ma ha anche detto che, almeno sul fronte lavorativo, le cose per lei andrebbero alla grande:

“Non pensavo che dopo due figli potessi lavorare il doppio. Ma sono proprio Ethan e Achille che mi danno nuove energie. Ho trovato la mia strada, lavoro il doppio di prima e sono felice che la gente cominci a capire – visto che ora c’è pure il sindacato delle influencer – che questo non è un gioco”, ha confessato l’influencer che, di recente, ha anche ammesso di essersi recata da uno psicologo.

