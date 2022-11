Susanna Galeazzi, figlia del compianto Giampiero Galeazzi, si è scagliata conto la conduttrice e amica di suo padre Mara Venier.

A un anno dalla scomparsa di suo padre Giampiero, Susanna Galeazzi ha confessato un retroscena inedito su Mara Venier a Diva e Donna e si è scagliata contro la conduttrice per il comportamento da lei avuto a seguito della morte del famoso telecronista sportivo.

“La cosa più triste? Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene. Il giorno dopo la sua morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici. Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato”.

Mara Venier

Susanna Galeazzi contro Mara Venier

A quanto pare non corre buon sangue tra la famiglia Galeazzi e Mara Venier e in particolare la figlia del telecronista sportivo, la giornalista Susanna Galeazzi, ha gettato pesanti accuse contro la conduttrice che, secondo lei, non avrebbe onorato come dovuto la sua memoria. Al momento la celebre conduttrice di Domenica In non ha replicato a quanto detto dalla figlia del suo “Bisteccone” e in tanti si chiedono se lo farà nelle prossime ore. Dopo la scomparsa del telecronista, Mara Venier aveva scritto un tenero post sui social a lui dedicato: “Bisteccone mio…se ne va un pezzo importante della mia vita…”, aveva scritto la conduttrice.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG