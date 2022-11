Antonino Spinalbese ha messo fine sul nascere alla sua liaison con Oriana Marzoli, ma la frase da lui detta alla coinquilina fa discutere.

Antonino Spinalbese è stato travolto dalle critiche dei fan dei social per il modo in cui ha messo fine alla sua liaison con Oriana Marzoli, a cui si era avvicinato sempre di più nelle ultime settimane di permanenza al GF Vip. “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante“, ha detto l’ex compagno di Belen alla Marzoli, finendo per ferire i suoi sentimenti.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese chiude con Oriana: le polemiche

Oriana Marzoli ha fatto infuriare Antonino Spinalbese paragonando la nostalgia da lui provata per sua figlia Luna Marì a quella da lei provata per il suo cane. Accortasi dello scivolone commesso, Oriana si è messa in ginocchio e ha chiesto scusa all’hair stylist, che però ha così compreso di non voler proseguire la sua relazione con lei.

Antonino ha messo fine alla sua liaison con Oriana con una frase che non è piaciuta ai fan della rete e in tanti in queste ore stanno prendendo le difese della modella, condannando il poco tatto avuto dallo spezzino. Al momento non è dato sapere come proseguiranno le cose tra i due ma sembra chiaro che, dopo l’avvicinamento da loro avuto negli ultimi giorni, le cose tra loro siano precipitosamente tracollate. Antonino si chiarirà ulteriormente con Oriana?

