Attraverso i social Beatrice Valli ha annunciato che avrà una terza figlia femmina e la reazione di Marco Fantini ha divertito i fan.

Beatrice Valli avrà il suo quarto bebè e nelle ultime ore la stessa influencer ha annunciato – attraverso un gioco a cui ha partecipato suo marito, Marco Fantini, e i suoi figli – che sarà un’altra femmina. La reazione del marito dell’influencer (che sperava di avere finalmente un maschietto) ha divertito i fan dei social: “No ma davvero? Aspetta, mi devo riprendere…cioè tre femmine“, ha detto Marco dopo aver scoppiato un palloncino al cui interno era stato inserito un paio di calzini rosa.

Beatrice Valli aspetta la terza figlia

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato con gioia che, nei prossimi mesi, diventeranno genitori di un’altra bambina. I due sono già genitori di Bianca e di Azzurra e l’influencer è mamma anche di Alessandro (avuto da una sua precedente relazione).

La reazione di sorpresa mista a preoccupazione di Marco Fantini nell’apprendere che avrebbe avuto un’altra figlia in casa ha divertito i fan dei social, ma lui e Beatrice si sono sbrigati a precisare che la loro gioia sia incontenibile. “È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince GIRL POWER! e pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche anno. P.s.: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile”, hanno annunciato i due via social.

