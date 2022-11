Wanda Nara e Mauro Icardi sanno trascorrendo entrambi una vacanza alle Maldive e sui social c’è chi ipotizza un ritorno di fiamma.

Dopo aver annunciato al mondo la loro separazione, Wanda Nara e Mauro Icardi si sono mostrati entrambi alle Maldive, dove starebbero trascorrendo una vacanza senza i figli. I due non si sono ancora mostrati insieme ma, secondo alcune ipotesi in circolazione sui social, tra loro potrebbe essere in corso un riavvicinamento.

Wanda Nara e Mauro Icardi si stanno godendo una vacanza all’insegna del relax alle Maldive: lei si è mostrata ai fan con alcuni scatti provocanti in bikini mentre lui ha postato alcune foto in cui è ritratto sereno e sorridente su una spiaggia paradisiaca.

In tanti si chiedono se i due abbiano organizzato la vacanza per provare a riavvicinarsi dopo le frecciatine e le recriminazioni reciproche che si sono scagliati a mezzo social nell’ultimo periodo. Wanda Nara ha confessato a Verissimo di aver già firmato le carte per la separazione ma non ha nascosto che Icardi starebbe facendo di tutto per tentare di riconquistarla. In tanti si chiedono se i due – la cui unione aveva già iniziato a scricchiolare un anno fa a causa di un tradimento – si decideranno a tornare insieme.

