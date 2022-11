Ospite a Verissimo Wanda Nara ha parlato della sua separazione da Mauro Icardi, ma ha finito per contraddirsi più volte.

Wanda Nara è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo in merito alla sua separazione dal marito, Mauro Icardi. La showgirl ha inizialmente dichiarato che lei e il calciatore si sarebbero lasciati pacificamente e, a seguire, ha ammesso che avrebbero coinvolto gli avvocati. “Se è finito il matrimonio? Siamo in una pausa, ma mai dire mai, è da due mesi che non stiamo insieme“, ha affermato Wanda Nara, e ancora: “Siamo stati dall’avvocato per tutelare i bambini. Ho firmato la pratica della separazione. Lui mi ha definito ‘Zimbello del mondo’ perché è arrabbiato”.

Wanda Nara: la confessione sull’addio a Icardi

Wanda Nara ha confessato a Verissimo che lei e Icardi si sarebbero lasciati pacificamente e che non sarebbe avvenuto nulla di grave tra loro. A seguire la showgirl ha però affermato che lei e l’ex calciatore si sarebbero rivolti agli avvocati e che lui sarebbe arrabbiato con lei.

Al momento non è dato sapere come finiranno le cose tra i due e in tanti si chiedono se Icardi riuscirà ad accettare la fine della sua unione con la showgirl, madre delle sue figlie. Per Wanda Nara si tratta del secondo matrimonio finito dopo il controverso addio a Maxi Lopez (lasciato proprio a causa della sua relazione con Icardi).

