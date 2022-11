Al GF Vip Antonino Spinalbese si è lasciato sfuggire alcune confessioni sulla sua ex, Belen Rodriguez, destinate a far discutere.

Confidandosi come alcuni degli altri concorrenti presenti al GF Vip 7 Antonino Spinalbese avrebbe confessato alcuni retroscena sulla sua separazione da Belen Rodriguez. “E ma amore mio, sono problemi suoi, non miei”, ha detto Antonino a Alberto De Pisis dopo aver confermato che lui e Belen si sarebbero lasciati a dicembre, e ancora: “Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”.

Antonino Spinalbese: le confessioni su Belen al GF Vip

Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con Belen Rodriguez destinati a far discutere. L’hair stylist infatti aveva affermato in precedenza di non voler parlare della sua ex, e invece durante una confidenza ai suoi compagni d’avventura avrebbe menzionato proprio la showgirl argentina, madre di sua figlia Luna Marì.

In particolare Spinalbese ha parlato di “dicembre” come mese in cui si sarebbero lasciati (e in effetti proprio in quel mese si era parlato di un presunto riavvicinamento tra la showgirl e il suo ex marito, Stefano De Martino). Secondo indiscrezioni Belen non sarebbe stata felice dell’ingresso di Antonino al GF Vip proprio perché temeva sarebbero emersi dettagli sul suo privato. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

