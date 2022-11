Il campione italiano di salto ad ostacoli Filippo Bologni ha chiesto la mano a Gessica Notaro, la Miss sfregiata con l’acido dal suo ex.

Dopo tre anni d’amore Gessica Notaro ha ricevuto la fatidica proposta dal fidanzato Filippo Bologni, il sei volte campione italiano di salto ad ostacoli. Bologni si è messo in ginocchio pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, manifestazione in cui i due si sono conosciuti nel 2019. “Sì, sì, sì e ancora sì!”, ha scritto Gessica Notaro annunciando la splendida notizia ai suoi fan.

Gessica Notaro: la proposta di matrimonio

Gessica Notaro e Filippo Bologni convoleranno a nozze. La Miss, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares nel 2017, accanto al suo cavaliere sembra aver ritrovato la serenità e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul loro grande giorno. “Mi sono innamorata delle sua intelligenza (…) L’amore è una cosa bellissima, l’amore non fa male”, ha dichiarato a Chi Gessica Notaro sul suo promesso sposo, con cui sembra essere più felice che mai. I due stanno insieme da circa 3 anni e con tutte le probabilità convoleranno a nozze nel 2023.

