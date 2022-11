La mamma di Nadia Toffa ha svelato a Verissimo di aver ricevuto un messaggio dall’aldilà da parte di sua figlia.

Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha ricordato la conduttrice scomparsa nel 2019. La mamma della conduttrice ha svelato in diretta tv di aver avuto un’esperienza con la metafonia, tecnica che permetterebbe di usare attraverso alcuni strumenti particolari delle presunte registrazioni dall’aldilà.

“Dopo un anno che è morta, mi hanno detto che c’era un messaggio di Nadia per me. Mi sono emozionata e ho sentito la sua voce. Forse non è la sua, nessuno lo può sapere, forse sono le nostre emozioni. Però Paolo Presi, che è uno scienziato, ha scritto che quella è la sua voce autentica. Io ci credo. “Sono qui, Nadia Toffa, sto bene”, dice la voce. Chi ci vuole credere ci crede, chi no no. Non voglio essere malintesa”, ha rivelato.

Nadia Toffa: la mamma a Verissimo

A Verissimo Margherita Rebuffoni e Silvia Toffanin si sono più volte commosse parlando di Nadia Toffa, la conduttrice scomparsa nel 2019 a causa di un tumore al cervello. La mamma della conduttrice ha ricordato quanto lei avesse voglia di vivere e ha svelato per la prima volta di aver ricevuto quello che crede essere un messaggio da parte di sua figlia dall’aldilà. Margherita Rebuffoni e la sua famiglia hanno creato una fondazione dopo la scomparsa della conduttrice portando avanti alcuni dei suoi progetti verso le persone più bisognose.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG