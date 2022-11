Con un video sui social Michelle Hunziker ha mostrato ai fan la sua nuova casa e ha scagliato alcune frecciatine contro il suo ex, Trussardi.

Secondo alcuni Michelle Hunziker avrebbe scagliato alcune frecciatine al suo ex marito, Tomaso Trussardi, mostrando in un video sui social alcuni dettagli della sua nuova casa a Milano. “Questo è il periodo della mia vita più bello di sempre”, ha scritto la showgirl nel video condiviso via social, e ancora:

“Sono una donna, fiera di esserlo, che ha conquistato la cosa più importante: la libertà di essere me stessa, di continuare a seguire i miei sogni e di concedermi il lusso di avere dei bisogni senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei, ricaricata più che mai. Grazie a questo riesco a dare ancora di più alle persone che amo, la vera qualità.”

Michelle Hunziker: la nuova casa

Dopo l’addio al marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker si è trasferita in una nuova casa a Milano e sui social ha mostrato ai fan alcuni dei dettagli da lei preferiti, come le tinte rosa e color terra, i libri e gli olii essenziali. La showgirl non ha però risparmiato quelle che sembrano essere alcune frecciatine contro il suo ex, Tomaso Trussardi, con cui di recente si era vociferato un possibile riavvicinamento.

I due si sono separati a gennaio 2022 e oggi le loro due figlie, Sole e Celeste, sono rimaste a vivere con la madre. La conduttrice svizzera ha più volte sostenuto di aver mantenuto un buon rapporto con Trussardi, che vedrebbe le figlie ogni volta che può.

