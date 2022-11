Il pr romano Alex Nuccetelli ha confessato i suoi sentimenti per la sua fidanzata, una studentessa 25enne.

Alex Nuccetelli, pr romano recentemente balzato agli onori delle cronache per via delle sue rivelazioni sul divorzio Totti-Blasi, ha confessato di avere una nuova fiamma. L’ex marito di Antonella Mosetti sarebbe legato a una ragazza 25enne (di cui non si conosce il nome) e studentessa di Giurisprudenza.

“Sì è tutto vero e sono molto felice. Io e lei ci siamo conosciuti durante una serata al locale da me. Tra l’altro lei ha la stessa mia passione per le gare, ma in maniera molto naturale, ha un fisico pazzesco, ma anche grazie a madre natura, è genetica oltre che allenamento. Ti confesso che sono innamorato pazzo come non lo sono mai stato in vita mia. Lei è una ragazza che non ha fronzoli, mi sta vicino, mi completa e mi tranquillizza. Posso dire soltanto cose positive. Non mi è mai capitato di voler etichettare una storia e non voglio farlo adesso, però lei mi rende tanto felice. Quando sto con lei sto benissimo, è una persona davvero splendida“, ha confessato Nuccetelli a Chi.

Alex Nuccetelli: la fidanzata

Alex Nuccetelli è impegnato sentimentalmente con una bella ragazza bionda di 25 anni, da lui conosciuta in uno dei suoi locali. Non è dato sapere da quanto tempo i due si frequentino, ma l’amico di Totti sembra essere davvero preso dalla sua nuova fidanzata e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

Durante l’estate Nuccetelli è spesso balzato agli onori delle cronache per i retroscena da lui svelati sull’unione naufragata di Ilary Blasi e Francesco Totti. Lui e l’ex Capitano della Roma sono grandi amici e a quanto pare l’ex calciatore si sarebbe confessato proprio con lui dopo l’addio alla moglie.

