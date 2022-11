Alex Nuccetelli è tornato a parlare della controversa separazione tra Ilary Blasi e l’ex calciatore Francesco Totti.

Alex Nuccetelli, amico intimo di Francesco Totti, è intervenuto ancora una volta in merito alla controversa rottura tra l’ex Calciatore e la conduttrice Ilary Blasi dopo 20 anni di matrimonio. Nuccetelli ha dichiarato che, a suo avviso, di motivi per separarsi i due ne avrebbero avuti fin troppi: “Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni”, ha dichiarato al programma Turchesando.

Francesco Totti Ilary Blasi

Alex Nuccetelli: l’addio di Ilary e Totti

Alex Nuccetelli è intervenuto in diretta radio in merito all’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti e, ancora una volta, si è schierato dalla parte dell’ex Calciatore che, secondo lui, avrebbe avuto tutte le buone ragioni per costruirsi una nuova vita ontano dalla moglie.

“Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio bisognerebbe stargli accanto”, ha dichiarato Nuccetelli, che di recente ha fatto altre scottanti rivelazioni sull’ex coppia d’oro di Roma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG