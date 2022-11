In queste ore Asia Argento ha dedicato un commovente messaggio all’amico scomparso, il produttore Domenico Loiacono.

Asia Argento ha condiviso alcune foto della sua amicizia con Domenico Kiko Loiacono e ha scritto un commovente messaggio dedicato al producer barese, scomparso in queste ore.

“Ho perso uno dei miei più cari amici e il mondo ha perso un essere umano veramente gentile, generoso, genuino, onesto, puro, stimolante, divertente, unico. Unico nel suo genere. Sono devastata oltre il dicibile. L’unica cosa che mi dà un po’ di pace è leggere le parole di tutte le persone a cui hai toccato l’anima. Hai creato così tanti legami con altre persone. Sei stato davvero brillante nella tua vita, amico mio. Non sono sicura di come andare avanti senza i nostri scambi quotidiani. Ma mi sento fortunata per essere stata toccata dalla tua presenza in questa vita”, ha scritto l’attrice nel suo post via social.

Asia Argento: il lutto

Asia Argento ha perso uno dei suoi più cari ed intimi amici, Domenico Loiacono, producer abbastanza conosciuto all’interno del settore musicale. Sui social l‘attrice ha condiviso alcune foto dei momenti trascorsi con l’amico scomparso e con i suoi due figli, Anna Lou e Nicola, e ha espresso il suo cordoglio anche nei loro confronti. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro solidarietà e, come lei, hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Loiacono. Al momento non è dato sapere quali siano state le cause della morte del producer musicale.

