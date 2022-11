Secondo i rumor circolati in rete uno dei concorrenti del GF Vip 7 potrebbe rischiare la squalifica a causa di una sua bestemmia.

Alcuni fan del GF Vip sarebbero pronti a giurare di aver sentito Edoardo Donnamaria pronunciare una bestemmia mentre si trovava nel giardino della Casa di Cinecittà insieme agli altri concorrenti. La questione al momento resta senza conferme e i fan del programma si chiedono se ci saranno ripercussioni per il volto di Forum.

Alfonso Signorini

GF Vip: un concorrente a rischio squalifica

Secondo i rumor circolati in rete nelle ultime ore Edoardo Donnamaria potrebbe rischiare di essere squalificato dal GF Vip a causa di una presunta bestemmia. Al momento sulla questione non sono emerse conferme ed è possibile che i fan del programma abbiano solo sentito male o frainteso ciò che il concorrente ha effettivamente detto.

In attesa della diretta del 21 novembre, i fan del reality show sono in attesa di sapere se la produzione confermerà o smentirà la questione e se per Edoardo Donnamaria ci saranno ulteriori ripercussioni. Prima di lui anche altri volti tv sono stati squalificati dal programma per episodi simili (tra i più famosi vi è senza dubbio Stefano Bettarini, che più volte ha contestato il reality show proprio a causa della sua squalifica).

