L’hair stylist Federico Fashion Style è tonato a sfogarsi via social dopo le sue parole sull’addio a Letizia Porcu.

Federico Fashion Style ha detto addio a Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle. A quanto pare i due non di sarebbero separati pacificamente e, nelle ultime ore, l’hair stylist dei vip è tornato a gettare pesanti recriminazioni a mezzo social (anche se non è dato sapere se con esse abbia voluto riferirsi alla sua storica ex). “Ci vorrà tempo perché le ferite non si rimarginano così facilmente. Ma volere è potere”, ha scritto nelle sue stories, e ancora:

“Sai quel dito dove può stare al calduccio a novembre mentre fuori piove? Siamo in orario protetto… (…) Non serve dirlo chi lo sa, lo sa molto bene e sa anche il motivo. Basta fingere perbenismo Halloween è finito”.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: lo sfogo via social

Federico Fashion Style si è scagliato via social contro un non meglio precisato qualcuno che molti credono essere la sua ex, Letizia Porcu. I due si sono separati solamente di recente e l’hair stylist dei vip ha rilasciato una dibattuta intervista a Verissimo dove ha espresso tuto il suo dolore per l’addio alla moglie.

A seguire Federico Lauri ha fatto discutere per alcuni post via social dove si era mostrato sorridente e per le ipotesi in circolazione in merito a presunte bugie che lui avrebbe detto alla Porcu (finendo per farsi lasciare). Sulla questione non sono emerse ulteriori conferme e in tanti si chiedono se l’ex dell’hair stylist uscirà allo scoperto dicendo finalmente la sua verità sulla questione.

