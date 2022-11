Morgan ha scritto un post indirizzato a Maurizio Crozza, a cui ha chiesto perché abbia cancellato tutte le tracce delle loro collaborazioni.

Morgan ha scritto un lungo messaggio via social con cui si è rivolto al comico Maurizio Crozza. A detta del musicista, Crozza avrebbe fatto sparire ogni traccia dei lavori da loro svolti insieme in passato. “Non si trova nulla, eppure tu hai pubblicato tutto, c’è tutto quello che hai fatto, ed è tantissimo, caspita incredibile, praticamente tu sei sempre in televisione, ci saranno migliaia di puntate dei tuoi programmi, tutto, tranne le cose fatte con me. Ma perché? Mi odi? Ma soprattutto poi perché cancellare ovunque anche le informazioni, come se fossimo in un film di fantascienza in cui ti cambiano il passato”, ha scritto sui social il cantante.

Morgan ha affidato ai social un suo lungo sfogo contro Maurizio Crozza che, a suo dire, avrebbe fatto cancellare (dal web) ogni traccia delle loro passate collaborazioni tv. Il comico per il momento non ha replicato alle parole del cantante e in tanti si chiedono se lo farà.

ntanto sui social moltissimi dei fan di Morgan si sono schierati dalla parte del cantante prendendosela proprio con Crozza e chiedendo a loro volta spiegazioni sulla questione. “La trovo una cosa molto strana, decisamente poco professionale e soprattutto un po’ inquietante, qualunque sia la verità, perché se non è successo, allora chiedo di ricoverarmi subito in clinica psichiatrica, se invece è successo allora mi fai un po’ paura tu”, ha scritto Marco Castoldi. L’attore replicherà alle sue parole visto il clamore suscitato dalla vicenda?

