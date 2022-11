A Verissimo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ricevuto un messaggio da parte di Belen Rodriguez che non ha mancato di farli commuovere.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno marito e moglie e a Verissimo i due – che hanno svelato di volersi sposare a ottobre 2023 – hanno ricevuto i messaggi di alcuni familiari e quello della sorella di Chechu, Belen Rodriguez, che li ha visti innamorare e che ha aiutato Ignazio a scegliere l’anello di fidanzamento.

“Sono molto contenta perché siete una coppia vera. Siete passati per i momenti belli e quelli no, come tutti, ma avete continuato a scegliervi. Sono felice perché avete avuto tempo e siete rimasti uniti”, ha dichiarato la showgirl nel suo videomessaggio a Verissimo, che non ha mancato di far commuovere Cecilia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: il messaggio di Belen

Belen Rodriguez è più felice che mai per le nozze di sua sorella Chechu e, a Verissimo, la showgirl ha dedicato tenere parole alla sorella e a Ignazio in vista del lori grande giorno. Cecilia ha dichiarato che vorrebbe proprio Belen a suo fianco il giorno del matrimonio (le farà infatti da testimone di nozze) mentre suo padre Gustavo la accompagnerà all’altare.

Lei e Ignazio non vedono l’ora di costruire insieme una famiglia e molti credono che i due potrebbero annunciare presto l’arrivo di un bebè. La coppia si è incontrata la prima volta al GF Vip nel 2017 e pochi mesi più tardi i due sono andati a vivere insieme a Milano.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG