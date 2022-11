Il conduttore Alfonso Signorini sarebbe rimasto bloccato a Parigi a poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip.

La diretta del GF Vip del 21 novembre è destinata a saltare? In tanti credono di sì visto che il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato a mezzo social di essere rimasto “bloccato” in aeroporto a Parigi a causa di un ritardo aereo. Il conduttore ha ironizzato affermando che avrebbe chiesto un “passaggio” a Sonia Bruganelli (che in passato è stata travolta dalle polemiche per via del suo jet privato).

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini bloccato a Parigi

Alfonso Signorini ha annunciato via social di essere rimasto bloccato a Parigi e in tanti ta i fan del GF Vip si chiedono dunque se il GF Vip andrà in onda lo stesso. Se davvero la diretta non dovesse andare in onda potrebbe saltare l’intera scaletta in programmazione per la settimana e sorge quindi un grosso punto interrogativo su come la produzione riuscirà a portare a Casa gli impegni previsti per i vipponi.

Signorini non ha svelato i motivi per cui si fosse recato a Parigi e in tanti si chiedono se il conduttore non si sia recato nella capitale francese per una fuga romantica (visto che di recente ha annunciato di essere tornato ad essere ufficialmente single).

