A Che tempo Che fa Luca Argentero è stato protagonista di un siparietto ironico insieme a sua moglie, Cristina Marino.

Luca Argentero ha confessato a Che Tempo Che fa che sua moglie, Cristina Marino, sarebbe solita mettere dei like al ballerino e conduttore Stefano De Martino. La questione ovviamente non ha mancato di far ingelosire Argentero, che però ha raccontato l’aneddoto con ironia: “Nella generazione di Instagram, se metto un like a una donna, anche a una collega, è un problema. Se lei mette like a Stefano De Martino non è un problema (…) Non mi do pace su ‘sta roba. Lei mi dice che mette like perché è una bella foto. Ma come, è tutto a torso nudo e unto. Non è una bella foto, è un bell’uomo”, ha affermato l’attore.

Luca Argentero geloso di Stefano De Martino

Luca Argentero e Cristina Marino sono più felici che mai e presto i due avranno il loro secondo bambino (dopo l’arrivo della piccola Nina Speranza, nel 2020). L’attore ha confessato che sua moglie – a differenza sua – sarebbe solita mettere like a uomini che le piacciono, come Stefano De Martino, attraverso i social. Cristina Marino ha replicato divertita affermando che l’attore avrebbe svelato questo aneddoto solo per farsi fare a sua volta dei complimenti. “Sta facendo la parte per farsi dire che è bellissimo e io so che è un uomo meraviglioso”, ha risposto ironica l’attrice, che presto sarà di nuovo mamma.

