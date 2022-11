L’influencer Chiara Nasti ha replicato contro le critiche che l’hanno travolta dopo la nascita di suo figlio Thiago.

Chiara Nasti è stata presa di mira via social a seguito della nascita di suo figlio, Thiago. Secondo gli haters sui social l’influencer avrebbe avuto il suo bambino al solo fine di ottenere visibilità e quindi denaro attraverso i social.

“Una madre vera si cresce i figli…non ha filippini per casa che le fanno tutto, si alza la notte per accudire il figli, lo cresce lei! Tutte queste pseudo madri (madri a metà) fanno questi bambini frutto di accurate scelte economiche. In primis per farsi mantenere non da operai ma da calciatori o personaggi famosi pieni di denaro; secondo motivo per monetizzare su queste povere creature che terranno in braccio giusto il tempo di una foto”, ha scritto un leone da tastiera, a cui l’influencer ha prontamente replicato.

Chiara Nasti, già travolta dalle polemiche durante la sua gravidanza, è stata travolta da nuove critiche a seguito della nascita del suo primo figlio, Thiago. In queste ore la fidanzata di Mattia Zaccagni ha deciso di rispondere ai leoni da tastiera che l’hanno accusata di essere una “madre a metà” a causa della sua vita agiata e dei suoi privilegi:

“A volte mi vergogno io per voi, sembra sappiate tutto di tutti. Ci sono persone più fortunate, sicuramente, ma perché queste cose ti fanno meno mamma? A volte la gente mi chiede come faccio io a sopportare tutto ciò ma la verità è che tutto ciò che viene scritto è il contrario di quello che sono e proprio per questo che io l’ho sempre associato a invidia e frustrazione”, ha tuonato l’influencer, e ancora: “Come si può pensare di mettere al mondo figli per fama e soldi? Ahahahah ma che pensieri avete?!? Sicuramente ci sono nel mondo persone così ma non è mai stato il mio obiettivo di vita considerando che sono indipendente da tipo dieci anni“. Nelle scorse ore l’influencer si è mostrata commossa durante la festa a sorpresa organizzata per l’arrivo del suo bebè.

