Chiara Nasti ha pubblicato sui social un video del suo ritorno a casa dall’ospedale insieme al figlio Thiago.

Chiara Nasti non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione tornando a casa insieme a suo figlio Thiago, nato il 16 novembre. Una volta varcata la soglia di casa l’influencer ha trovato ad attenderla una piccola festa di benvenuto organizzata da una sua amica. “Non ci credo ancora che sia tutto così vero. Grazie a te amore mio per aver costruito una famiglia meravigliosa insieme, grazie alla mia mamy che ha assistito al tutto dandomi una forza incredibile e grazie a te Erika per avermi organizzato questa sorpresa bellissima a casa. Tvb! Sto vivendo un sogno”, ha scritto l’influencer.

Chiara Nasti a casa insieme al figlio

Più felice che mai Chiara Nasti è tornata a casa con suo figlio, il piccolo Thiago, e il fidanzato Mattia Zaccagni. L’influencer ha dato alla luce il suo bambino il 16 novembre e in queste ore lei e il calciatore hanno condiviso via social tutta la loro gioia nell’essere diventati finalmente genitori.

All’indirizzo di Chiara Nasti non sono mancati come sempre critiche e insulti e in queste ore la suocera dell’influencer, madre di Mattia, ha preso le sue difese minacciando azioni legali contro i tifosi della Roma che hanno insinuato che Thiago fosse figlio di Nicolò Zaniolo (ex fidanzato della stessa Nasti e calciatore della Roma). Al momento Chiara Nasti non ha commentato l’episodio e si è limitata a ringraziare i suoi fan per i messaggi d’affetto da lei ricevuti.

