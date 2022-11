Soleil Sorge ha confessato a Verissimo quale sarebbe il suo concetto di vendetta e ha raccontato un episodio del suo passato.

Ospite a Verissimo l’influencer Soleil Sorge ha svelato un retroscena inedito del suo passato: l’ex volto del GF Vip sarebbe andata a letto con l’ex fidanzato di una ragazza che l’aveva insultata e, a seguire, le avrebbe inviato una foto con un messaggio ben preciso.

“L’ex fidanzata di un ragazzo che ho frequentato quando sono tornati insieme ha detto: ‘Le pu***e non vincono mai’, riferito a me. Allora sono uscita di nuovo con questo ragazzo, siamo finiti a letto e ho scattato una foto di noi due all’alba e l’ho spedita a lei con scritto: ‘Le pu***e non vincono mai. Olio su tela’. Ammetto i miei errori, quando mi abbasso a essere vendicativa ne sono consapevole”, ha dichiarato.

Soleil Sorge: la vendetta

A Verissimo l’influencer Soleil Sorge ha dato prova di non essere tipa da mandarle a dire e ha svelato un retroscena in merito al suo passato, svelando di essere stata a letto con un uomo e di essersi vendicata con una foto inviata alla sua ex fidanzata. La vicenda ovviamente ha fatto discutere il pubblico della rete e c’è chi ritiene che il comportamento di Soleil Sorge non sia stato di buon esempio per i suoi fan.

In tanti invece hanno lodato l’influencer che, al momento, sarebbe ancora fidanzata con Carlo Domingo. Soleil non si è ancora decisa a uscire allo scoperto con l’imprenditore ma ha rivelato di esserne più innamorata che mai.

