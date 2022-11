Cecilia Rodriguez e Ignazio si sono attirati contro una bufera per essersi mostrati a bordo di un jet privato utilizzato per un solo weekend.

Una vera e propria bufera ha travolto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, in queste ore, hanno scatenato l’ira dei fan dei social mostrandosi a bordo di un jet privato. La coppia ha deciso di ultilizzare il mezzo estremamente costoso e inquinante per raggiungere Grosseto, in Toscana, partendo da Milano.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: il jet privato

Come altre celebrità anche Cecilia Rodriguez e il futuro marito Ignazio Moser si sono attirati contro una marea di critiche per via di un loro viaggio in jet privato (e, per altro, per un solo weekend fuori porta). I due si sono mostrati mentre prendevano il lussuoso mezzo da Milano per raggiungere l’aeroporto di Grosseto e in tanti li hanno criticati per il loro sfoggio di lusso e per la loro poca attenzione verso l’ambiente.

Anche Wanda Nara di recente è stata attaccata dal pubblico social per via dei suoi numerosi (e inquinanti) viaggi in jet e polemiche simili erano state rivolte anche a Sonia Bruganelli, che ha affermato di aver dovuto scegliere di viaggiare in jet per facilitare la vita di sua figlia Silvia (che ha alcuni problemi di salute dalla nascita).

