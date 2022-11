Elenoire Ferruzzi è tornata a dedicare parole d’affetto a Daniele Dal Moro, per cui ha manifestato la sua attrazione al GF Vip.

Elenoire Ferruzzi continua a provare qualcosa per Daniele Dal Moro e, ad alcune settimane di distanza dal suo addio al GF Vip, la Regina delle notti milanesi è tornata a dedicare il suo affetto all’ex coinquilino. “Il nostro rapporto è dentro di me e non mi interessa esternarlo qui. Qualunque sia questo rapporto tu lo vuoi proteggere. Ti voglio bene, Bambolino”, ha scritto Elenoire che, durante la sua partecipazione al GF Vip, non aveva nascosto la sua attrazione verso Daniele.

Elenoire Ferruzzi: la dedica a Daniele Dal Moro

Una volta rientrata a casa sua a Milano Elenoire Ferruzzi non ha smesso di dedicare parole d’affetto a Daniele Dal Moro, che sta continuando la sua esperienza al GF Vip 7. Elenoire non ha nascosto la sua attrazione verso l’ex coinquilino che però aveva messo in chiaro di non poter accettare le sue avances. Nella casa del reality show Daniele si è avvicinato sempre di più a Nikita Pelizon e la questione ovviamente non aveva mancato di far ingelosire Elenoire, che si era riferita all’influencer con parole al veleno (finendo con l’essere squalificata dal programma).

“Lei si è messa vicino a lui e poi si è messa a guardarmi così. Sai come mi passa sopra? Lei deve stare attenta perché la schiaccio. Ora vado da lui e gli dico che mi viene da vomitare“, aveva dichiarato Elenoire contro Nikita Pelizon durante la sua partecipazione al reality show. Lei e Daniele Dal Moro si vedranno davvero dopo la fine del reality show così come crede Elenoire?

