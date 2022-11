Attraverso i social Clizia Incorvaia ha preso le difese di sua sorella Micol, vittima degli insulti degli haters.

Micol Incorvaia, sorella minore di Clizia Incorvaia, è una delle nuove concorrenti del GF Vip 7 e, come molti altri volti del programma, è finita nel mirino degli haters (che l’hanno aspramente criticata e insultata per via del suo aspetto fisico). In queste ore Clizia è intervenuta via social prendendo le difese di sua sorella, e ha scritto:

“Questa è la mia unica e ultima risposta a tutti voi. Ho sofferenza nel cuore per il bullismo non è una bella cosa. Detto ciò è il percorso di mia sorella Micol, io non farò confronti con nessuno in tv né in altri luoghi se non baciare e sostenere mia sorella. non prendete esempio dalla cattiveria gratuita dell’essere umano. Dietro la denigrazione c’è tutta la tristezza e l’insicurezza dell’essere umano”, ha affermato.

Clizia Incorvaia difende Micol: le parole

Attraverso i social Clizia Incorvaia si è scagliato contro i moltissimi haters che, in queste ore, stanno insultando sua sorella Micol, attuale concorrente del GF Vip. Tra i leoni da tastiera c’è chi ha insultato Micol per via del suo aspetto fisico e chi ha sostenuto che la sorella minore di Clizia non si lavi. La fidanzata di Paolo Ciavarro per il momento si è limitata a prendere le difese di sua sorella, continuando a mostrarle il suo sostegno anche al di fuori del programma tv.

La stessa Clizia è stata concorrente del GF Vip, ma è stata squalificata per una frase pronunciata in diretta tv. Oggi l’influencer e modella sembra aver trovato la serenità accanto a Paolo Ciavarro, padre di suo figlio Gabriele.

