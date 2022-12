Nel corso dell’ultima diretta al GF Vip Ginevra Lamborghini ha fatto sapere che rientrerà all’interno della Casa per una “vacanzina”.

Ginevra Lamborghini rientrerà nella casa del GF Vip e la questione ovviamente non ha mancato di sollevare polemiche in rete. L’ex concorrente, squalificata a causa delle sue frasi contro Marco Bellavia, non verrà considerata come gli altri vip in gara nel reality show e starà nel bunker di Cinecittà solo per alcuni giorni (per quella che lei stessa ha definito “una vacanzina”). Sui social in molti si sono scagliati contro la produzione del GF Vip, che in passato non ha dato la stessa possibilità ad altri concorrenti squalificati.

Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini torna al GF Vip

Ginevra Lamborghini rientrerà nella casa del GF Vip ma non in qualità di concorrente. In tanti non hanno preso bene la questione e sui social c’è già chi parla di favoritismi e di cattivo esempio. Ginevra infatti è stata squalificata dal reality show per le sue frasi offensive e violente nei confronti di Marco Bellavia, e a seguito della vicenda lei stessa si è scusata. Nei giorni scorsi gli ex concorrenti del programma Filippo Nardi e Stefano Bettarini (anche loro squalificati) si sono scagliati contro la produzione del GF Vip proprio a causa della presenza di Ginevra in studio.

