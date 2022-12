Iva Zanicchi è tornata a parlare di Selvaggia Lucarelli e dell’insulto da lei rivolto alla giornalista all’inizio della sua partecipazione a Ballando.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi a Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi è stata ospite di Serena Bortone ed è tornata a parlare del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli. “A me in generale dispiace non piacere perché di solito a me piace piacere, da sempre, anche da piccola”, ha dichiarato la cantante, e ancora:

“A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto. Dice anche delle cose giuste eh. Le mie barzellette sono sempre piccanti io per questo chiedo sempre che ore sono. Ma le parole che dico se vai sul vocabolario ci sono! Lo so che sono volgari queste parole, però esistono! La parola che ho detto è il mestiere più vecchio del mondo!”.

Iva Zanicchi: l’opinione su Selvaggia Lucarelli

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli aveva affermato che alcune delle battute fatte da Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle fossero “squallide” e la questione ha sollevato un putiferio in rete e tra i giudici del programma tv. In queste ore la stessa cantante è tornata a parlare della questione e, a Oggi è un altro giorno, ha inaspettatamente espresso il suo parere favorevole nei confronti della giornalista (a cui per altro aveva dato della “tr**a” in diretta tv). In tanti si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi e come andranno a finire le cose tra le due.

