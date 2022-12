Ilary Blasi si è concessa una cena in famiglia e insieme a lei sarebbe stato presente anche Marozzini, cugino “fraterno” di Francesco Totti.

Dopo esser stata avvistata in atteggiamenti intimi con un imprenditore tedesco di nome Bastian, Ilary Blasi ha deciso di trascorrere un weekend all’insegna della famiglia e, nelle ultime ore, lei stessa si è mostrata via social durante una cena in un ristorante dei Castelli Romani insieme a tutti i familiari. Con lei, le sue sorelle, i genitori e i figli sarebbe stato presente anche Angelo Marozzini, il cugino più affezionato a Francesco Totti e che era stato anche suo testimone di nozze.

Ilary Blasi si è mostrata durante una cena con tutta la sua famiglia e, a sorpresa, nelle sue stories ha taggato anche Angelo Marozzini, il cugino del suo ex marito Francesco Totti. In tanti sono rimasti stupiti nel vedere insieme i due visto come sono andate a finire le cose tra Totti e Ilary e, soprattutto, visto che l’ex calciatore è sempre stato molto legato a Marozzini, tanto da considerarlo una sorta di fratello e da volere lui come testimone di nozze. Marozzini detiene pure il 5% delle azioni dello Sporting Club Totti e in tanti si chiedono quali siano attualmente i suoi rapporti con l’ex marito della conduttrice.

