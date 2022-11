Secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi e Totti sarebbero vicini a trovare un accordo per la risoluzione delle loro pratiche di divorzio.

Il Corriere della Sera ha lanciato nuove indiscrezioni in merito all’accodo di separazione che Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero in procinto di raggiungere e che, secondo il quotidiano, Totti avrebbe ammesso che “gli costerà un sacco”. L’ex calciatore sarebbe comunque pronto ad addossarsi qualsiasi tipo di spesa pur di concludere al più presto la vicenda per il bene dei suoi tre figli e della sua nuova compagna.

Francesco Totti

Ilary e Totti: l’accordo di divorzio

Da mesi si vocifera di una presunta battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi per le loro pratiche di divorzio e sembra che i due potrebbero presto raggiungere finalmente una risoluzione delle pratiche. Entrambi avrebbero iniziato a frequentare altri partner e Totti sarebbe impaziente di archiviare la vicenda e mettersi tutto alle spalle per pensare finalmente alla sua nuova vita.

Il calciatore è già uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, con cui presto si trasferirà in una nuova casa a Roma Nord. Ilary nelle ultime ore è stata invece avvistata in atteggiamenti intimi con un imprenditore tedesco di nome Bastian.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG