Chiara Ferragni si è recata a Palermo dove centinaia di fan si sono messe in fila per acquistare la sua nuova linea e avere un autografo.

Chiara Ferragni si è recata a una profumeria Douglas di Palermo per incontrare le sue fan e a centinaia si sono messe in fila per poter scambiare qualche parola con l’influencer e farsi fare un autografo. Solo sessanta tra le giovani presenti hanno avuto l’occasione di incontrare da vicino l’imprenditrice digitale dopo che, a fronte di una spesa minima di 50 euro dei suoi prodotti, sono risultate vincitrici di un gratta e vinci che ha permesso loro di accedere all’atteso incontro.

In centinaia si sono messe in fila difronte a una profumeria di Palermo per avere un incontro con il loro idolo, Chiara Ferragni. Peccato che solo a 60 di loro sia stato concesso l’incontro con l’influcencer, e a fronte di una spesa minima di 50 euro che permetteva di ottenere un gratta e vinci con cui, in caso di vittoria, si poteva avere il tanto ambito tête-à-tête.

Le adolescenti in fila per incontrare Chiara Ferragni sono state intervistate da Palermo Today e una di esse ha detto: “L’adoro in tutto ciò che fa, non nasconde mai nulla e sui social mostra la sua vita. Io ho le calze, il piumone, i cuscini: non ho potuto partecipare perché avevo già comprato tutto appena uscito”.

