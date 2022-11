Il settimanale Chi ha fatto sapere che gli incontri tra Briatore e Giaele De Donà non sarebbero stati solamente due.

Da mesi si vocifera di un presunto flirt segreto tra Flavio Briatore e Giaele De Donà e il settimanale Chi è tornato a svelare alcuni inattesi retroscena sulla vicenda. Secondo il settimanale i due si sarebbero incontrati in ben tre diverse occasioni e in una di esse avrebbero anche alloggiato nello stesso albergo. “Altro che un solo weekend in Costa Smeralda e un incontro casuale a Monte Carlo. Tra Briatore e Giaele c’è stato un altro weekend di incontri a Forte dei Marmi dove hanno alloggiato, in camere separate, al Grand Hotel Imperiale. I due sono stati avvistati anche al Twiga. E poi… è calata la notte”, si legge sul settimanale.

Flavio Briatore

Briatore e Giaele: gli incontri

Flavio Briatore ha smentito le notizie in merito al suo presunto flirt con l’attuale concorrente del GF Vip, Giaele De Donà, ma il settimanale Chi sembra essere di tutt’altro avviso: i due infatti si sarebbero incontrati in almeno tre diverse occasioni e, benché non si siano decisi ad ammetterlo, tra loro potrebbe esserci stato qualcosa.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e Giaele De Donà ha fatto discutere per molte delle sue dichiarazioni sulla sua vita privata. La vip infatti, pur essendo sposata, vivrebbe in maniera “aperta” la sua relazione con il marito e avrebbe avuto numerosi altri partner. Nella casa del GF Vip Giaele si è pericolosamente avvicinata a Antonino Spinalbese.

