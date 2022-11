Natalia Estrada non ha alcuna intenzione di tornare in tv, neanche se a proporglielo è Amadeus per Sanremo 2023.

Natalia Estrada è da tempo lontana dal mondo dei riflettori e oggi si dedica alla sua più grande passione, i cavalli. La showgirl ha confessato che Amadeus sarebbe arrivato persino a proporle di entrare all’Ariston a cavallo pur di averla alla nuova edizione del Festival di Sanremo, ma lei avrebbe declinato l’invito. “Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo (…) per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace”, ha confessato a Chi.

Natalia Estrada: il no a Amadeus

Oggi Natalia Estrada vive con il suo compagno in mezzo alla natura e insieme a lui gestisce un ranch con numerosi cavalli. L’ex volto tv sembra aver trovato finalmente la sua strada e di tornare in città – seppure per poco tempo – non le andrebbe affatto.

Per questo lei stessa ha ammesso di aver declinato l’invito per prendere parte a Sanremo 2023, che le avrebbe fatto il direttore artistico Amadeus in persona. “La cosa che mi peserebbe è dovermi trasferire in città per essere vicina agli studi, potrei salire su un palco e presentare adesso, ma non potrei mai tornare a vivere in città”, ha ammesso. Sembra dunque che i fan dovranno rinunciare a vedere Natalia Estrada in tv ancora per molto tempo.

