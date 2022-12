A pochi giorni dalla nascita di suo figlio, Chiara Nasti ha condiviso una foto che per i fan sarebbe un indizio sul luogo delle sue nozze.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato che si sposeranno nel 2023 e, a pochi giorni dalla nascita del piccolo Thiago, l’influencer si è concessa una passeggiata in centro a Roma, dove si è lasciata immortalare difronte a una famosa basilica. Secondo i fan dei social potrebbe trattarsi di un indizio sulla location delle nozze: la chiesa in questione infatti è la basilica di Santa Maria in Aracoeli, la stessa in cui si sono sposati Ilary Blasi e Francesco Totti.

Chiara Nasti: il luogo delle nozze

Ora che il piccolo Thiago è nato Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono più felici che mai e nei prossimi mesi potranno concentrarsi sui preparativi delle loro attesissime nozze. Secondo i rumor in circolazione l’influencer potrebbe aver già scelto la chiesa dove si svolgerà la cerimonia e si tratterebbe della maestosa basilica di Santa Maria in Aracoeli, la stessa in cui venne celebrato il matrimonio di Totti e Ilary Blasi trasmesso in diretta Sky. In tanti sono in attesa di saperne di più sul matrimonio della coppia ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme.

