Durante la diretta al GF Vip Orietta Berti si è scagliata contro Pamela Prati in merito al caso di Mark Caltagirone.

Ancora una volta Orietta Berti è tornata a prendersela con Pamela Prati e ha specificato di non poter credere al controverso caso del fidanzato fantasma, Mark Caltagirone. La Prati sostiene di esser stata vittima di una truffa ai suoi danni e già più volte la Berti ha affermato di non credere che le cose siano andate così.

“Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti, la Toffanin e io e anche Sonia. Che vada a vedere i profili social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia che non le crede, forse solo un quarto crede alla sua storia. Sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia. Io non crederò mai alla tua storia. Mi offendi, offendi la mia intelligenza di donna normale, perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose“, ha tuonato.

Orietta Berti

Orietta Berti contro Pamela Prati

Già nei giorni scorsi a Verissimo Orietta Berti si era fatta una sonora risata insieme a Silvia Toffanin in merito al caso Caltagirone e la cantante aveva sottolineato di non aver mai creduto alla versione di Pamela Prati in merito alla vicenda. Nelle scorse ore l’opinionista del GF Vip ha ribadito la questione e si è scagliata direttamente con l’ex Stella del Bagaglino, che dal suo canto l’ha invitata a interpellare i magistrati. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Sui social in tanti continuano a non credere alla showgirl e sembra che a causa del veto da lei imposto sul caso Caltagirone molti programmi tv si siano rifiutati di ospitarla.

