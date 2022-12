Belen Rodriguez starebbe seguendo il suo ex compagno Antonino Spinalbese durante la sua avventura al GF Vip.

Nelle scorse ore attraverso i social Belen Rodriguez si è mostrata mentre guardava Striscia la Notizia in compagnia della figlia Luna Marì. In tanti credono che la showgirl stesse seguendo il preserale di Canale 5 perché, poco dopo, sarebbe iniziata la diretta del GF Vip, a cui sta partecipando il padre di sua figlia, Antonino Spinalbese. Sulla vicenda non vi sono conferme e Belen non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle ipotesi circolate in rete.

Belen Rodriguez

Belen monitora Antonino al GF Vip

Secondo i rumor in circolazione Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese avrebbero cercato di mantenere un rapporto pacifico unicamente per il bene della figlia Luna Marì, ma i due non avrebbero praticamente più alcun rapporto. E’ possibile che la showgirl abbia visto qualche puntata del GF Vip anche per permettere alla sua bambina, di appena un anno, di vedere suo padre che per molti mesi è rimasto rinchiuso nel bunker di Cinecittà. Proprio al Grande Fratello Vip Antonino ha più volte menzionato la sua celebre ex e la questione, ovviamente, ha sollevato enormi polemiche in rete. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari?

