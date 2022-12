Dopo l’ultima diretta al GF Vip Antonella Fiordelisi ha minacciato di lasciare Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordalisi è andata su tutte le furie dopo l’ultima diretta del GF Vip, dove si è sentita dare da Micol Incorvaia della “limitata mentale”. Edoardo ha cercato di mediare tra le due e per tutta risposta Antonella ha minacciato di troncare la loro liaison: “Se per te è una bella persona te ne puoi andare ti lascio io! Ripeto, se per te non è una brutta persona io ti lascio, è finita qui e non stiamo più insieme. Te lo dico, io non torno indietro, vattene pure e lasciami sola qui adesso”, ha tuonato.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi minaccia di lasciare Edoardo

Volano scintille tra Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria al GF Vip: la gelosia tra le due è stata evidente fin dall’ingresso della sorella di Clizia all’interno del programma e il motivo della loro contesa è ovviamente Edoardo Donnamaria, l’ex fidanzato di Micol che ha stretto un rapporto speciale con Antonella. In queste ore Donnamaria non è riuscito a prendere le parti dell’una o dell’altra e la questione ha mandato su tutte le furie Antonella, che ha minacciato di troncare la loro liaison.

“Ho avuto altri fidanzati e non reagivano così come te. Loro prendevano le mie difese e si immedesimavano in me. Non si limitavano a dire che ha sbagliato. Loro mi difendevano davvero con facevano in questa maniera. Meglio essere come me che come lei! Io persone così cattive non le ho mai viste”, ha tuonato l’ex fidanzata di Chiofalo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG